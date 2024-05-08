نهضة بركان يستعد لـ الزمالك في نهائي الكونفدرالية بالفوز على التطواني بـ الدوري المغربي

فاز فريق بنادي نهضة بركان المغربي على نظيره المغرب التطواني في بطولة الدوري المحلي، وذلك قبل مباراة الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيلاقي فريق نهضة بركان المغربي نظيره الزمالك في إطار منافسات ذهاب دور نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو االجاري على أرضية ملعب استاد بركان البلدي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

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وفاز فريق نهضة بركان على نظيره المغرب التطواني بنتيجة(3-2)، ضمن منافسات الجولة 26 المؤجلة من بطولة الدوري المغربي، والتي جمعت بينهما بالملعب البلدي بمدينة بركان.

وسجل أهداف نهضة بركان حمزة غطاس، ويوسف مهري، من ضربة جزاء، وجبريل أوتارا.

فيما أحرز هدفي المغرب التطواني يوسوفودايو من ضربة جزاء، وبابيبادجي.

ورفع فريق نهضة بركان رصيده الى46 محتلًا المركز الثالث ، فيما تجمد رصيد المغرب التطواني في 34 نقطةمحتلا المركز التاسع.