"الصعود للممتاز".. موعد مباراتي غزل المحلة وبروكسي والحرس مع القناة

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق اليوم الأربعاء، الجولة الأخيرة والحاسمة لدوري المحترفين المصري موسم 2023\2024.

وكان فريق بتروجيت حسم الصعود بشكل رسمي، إلى الدوري الممتاز قبل هذه الجولة، بينما يتم تحديد صاحب المركز الثاني للصعود مباشرة أيضا، على أن يتم اختيار صاحب المركز الثالث لخوض دورة رباعية مع أوائل مجموعات دوري القسم الثاني "ب" ويصعد منها فريق واحد.

وتقام اليوم مباراتان لحسم البطاقة الثانية للصعود، حيث يلتقي غزل المحلة نظيره بروكسي، بينما يواجه حرس الحدود فريق القناة.

وتنطلق مباراة غزل المحلة وبروكسي على ملعب الأخير في الرابعة والنصف عصرا، حيث يمتلك فريق غزل المحلة فرصتين للصعود خلال هذه المباراة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول المسابقة، برصيد 49 نقطة، وفي حال تحقيق الفوز على القناة يصعد مباشرة للدوري الممتاز، وفي حال التعادل ينتظر تعثر فريق حرس الحدود في مواجهة القناة من أجل الصعود.

وفي المباراة الثانية يلتقي فريق حرس الحدود نظيره القناة في نفس التوقيت، الرابعة والنصف عصرا.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الثالث برصيد 48 نقطة، ويملك فرصة واحدة للصعود، حيث يسعى لتحقيق الفوز على القناة، مع تعثر فريق غزل المحلة أمام بوركسي للصعود مباشرة للدوري الممتاز.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين:

1- بتروجيت 64 نقطة.

2- غزل المحلة 49 نقطة.

3- حرس الحدود 48 نقطة.

4- لافينيا 45 نقطة.

5- وادي دجلة 45 نقطة.