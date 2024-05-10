"موسم صفري لصائد البطولات".. هاري كين للعام الـ15 دون أي بطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتهت محاولات هاري كين لاعب بايرن ميونخ، لحصد بطولة في الموسم الحالي مع الفريق وكسر عقدة استمرت لمدة 15 عاما، بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا، بالهزيمة من ريال مدريد الإسباني في مباراتي نصف نهائي البطولة، بنتيجة 4-3.

وبدأ كين مشواره مع الفرق الأولى لكرة القدم في موسم 2010-2011، قبل 15 عاما، ولعب مع الأندية التالية، ليتون أورينت، ميلوول، نورويتش سيتي، ليستر سيتي، توتنهام لمدة 10 سنوات، وأخيرا بايرن ميونخ.

ولعب كين مع منتخب إنجلترا، على مدار 15 عاما، في مختلف الأعمار، لكنه فشل في تحقيق أي بطولة تاريخية، سواء مع النادي أو المنتخب، على الرغم من مشاركته في أكثر من 60 بطولة مختلفة.

ومع بداية الموسم الحالي، انتقل كين إلى بايرن ميونخ، صائد البطولات، لكنه بدأ الموسم بخسارة لقب كأس السوبر لصالح لايبزيج، وبعدها ودع كأس ألمانيا من دور الـ32، ثم خسارة الدوري الألماني، بعد 11 نسخة متتالية.

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