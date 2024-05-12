ترتيب الدوري السعودي والهدافين بعد فوز الاهلي وتتويج الهلال وثنائية ميتروفيتش

يقدم “كورة 365” ترتيب مسابقة الدوري السعودي والهدافين بعد فوز الاهلي على نظيره الشباب، وتتويج الهلال بلقب المسابقة المحلية، وثنائية الصربي ميتروفيتش مهاجم الزعيم.

واختتمت اليوم السبت منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري السعودي، والتي توج بها فريق الهلال للمرة 19 في تاريخه.

وفاز الزعيم على نظيره الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 31 من المسابقة المحلية، فيما فاز الاهلي على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف.

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وشهدت الجولة 31 سقوط فريق اتحاد جدة أمام نظيره الاتفاق بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

فيما فاز فريق النصر على نظيره الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة ذاتها.

ترتيب الدوري السعودي بعد تتويج الهلال

يتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 89 نقطة، والنصر ثانيًا برصيد 77 نقطة، والاهلي ثالثًا برصيد 58 والاتحاد خامسًا برصيد 50 نقطة.

الهلال 89 نقطة

النصر 77 نقطة

الاهلي 58 نقطة

التعاون 52 نقطة

الاتحاد 50 نقطة

الاتفاق 44 نقطة

الفيحاء 42 نقطة

الفتح 42 نقطة

الشباب41 نقطة

ضمك 39 نقطة

الخليج 36 نقطة

الوحدة 32 نقطة

الرائد 31 نقطة

الرياض 29 نقطة

الأخدود 28 نقطة

أبها 28 نقطة

الطائي 27 نقطة

الحزم 20 نقطة

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو “النصر”: 33 هدفًا.

2- ألكسندر ميتروفيتش “الهلال”: 26.

3- عبد الرزاق حمد الله “الاتحاد”: 19.

4- فاشيون ساكالا “الفيحاء” 17 هدفًا.

5- أنديرسون تاليسكا “النصر” 16.

6- جورج نكودو “ضمك”، فراس البريكان “الأهلي”: 15.

7- سالم الدوسري، ومالكوم “الهلال”: 13.