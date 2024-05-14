الامارات | دبي تستضيف اختبارات الكرة الطائرة لكوريا الجنوبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الكوري الجنوبي للكرة الطائرة مجمع ند الشبا الرياضي في دبي لإجراء اختبارات اختيار اللاعبين واللاعبات الدوليين للمشاركة في الدوري الكوري للمحترفين للكرة الطائرة، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان: «شارك في الاختبارات، التي أقيمت أخيراً، أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، حيث تم خلال الاختبارات العديدة الفنية والبدنية والتدريبات المكثفة، التي استمرت لمدة أربعة أيام، اختيار سبعة لاعبين من الرجال، ومثلهم من السيدات، لضمهم إلى أندية دوري المحترفين الكوري الجنوبي، من بينهم ثلاثة لاعبين من الرجال ومن السيدات تم تجديد عقودهم».

وتأهل من اختبارات الرجال كل من: الكوبيين يوسباني هيرنانديز، وليوناردو ليفا مارتينيز، ولويس إليان استرادا، والإسباني أندريس فيلينا، والهولندي مايكل آهيي، والسلوفيني ماتيج كوك، والإيطالي مانويل لوكوني، فيما تأهل من السيدات: الكرواتية باربرا دابيك، والصربية فانيا بوكيليتش، والبلغارية ميرلين نيكولوفا، والأوكرانية فيكتوريا دانشاك، والكوبية جيزيل سيلفا، والتركية توتكو بوركو، والكاميرونية لاتيتيا موما باسوكو.

وتضمنت الاختبارات إجراء فحوص بدنية من قبل شركة مختصة تعمل في دبي، كما تولى عملية التقييم الفني واختبار القدرات وفد كوري جنوبي من 65 عضواً، ضم محللي أداء ومدربين وفنيين وكوادر إدارية، يعملون ضمن الاتحاد الكوري الجنوبي للكرة الطائرة، إضافة إلى ممثلي الأندية والمدربين والإعلاميين ووكلاء اللاعبين.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الكوري للكرة الطائرة أوه هان نام بالنهضة الحضارية والاقتصادية والسياحية والرياضية التي تشهدها دبي، وعبّر عن إعجابه الشديد بالتطور المعماري وجودة الحياة في دبي، كما أشاد بمستوى مجمع ند الشبا الرياضي، الذي يعد من أجمل المنشآت الرياضية في العالم وأكثرها تطوراً.