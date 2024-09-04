أزمة كاسيميرو.. مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من لاعبه البرازيلي بعد كارثة ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - في أعقاب هزيمة مانشستر يونايتد القاسية أمام ليفربول، والتي شهدت أداءً كارثيًا من كاسيميرو، يبدو أن النادي قد يتجه نحو الاستغناء عن نجم خط الوسط البرازيلي.





في ظهوره الأول بعد انضمام مانويل أوجارتي إلى مانشستر يونايتد، كان كاسيميرو مسؤولًا عن هدفي ليفربول الأولين قبل نهاية الشوط الأول، مما دفع المدرب إريك تين هاج إلى سحبه من الملعب قبل استئناف اللعب.

عند انتقاله من ريال مدريد في عام 2022، كان كاسيميرو يُعتبر تعزيزًا قويًا للفريق، لكن بعد مرور عامين، انخفضت قيمة اللاعب بشكل ملحوظ، وأصبح احتمال رحيله عن مانشستر يونايتد واردًا في الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لتقارير من شبكة "TBR Football" الإنجليزية وتقرير صحفي تركي، فإن انتقال كاسيميرو إلى تركيا قد يكون خيارًا قيد الدراسة، مع احتمال انتقاله إلى جالطة سراي. على الرغم من ارتباطه بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية خلال الصيف، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن نتيجة.

ومع تعاقد مانشستر يونايتد مع أوجارتي من باريس سان جيرمان، فإن فرص كاسيميرو في المشاركة بشكل منتظم قد تتقلص، مما يجعله يفكر في الانتقال إلى تركيا إذا توفرت فرصة مناسبة. بينما لم يعد فنربخشة ضمن قائمة الأندية المهتمة، فإن جالطة سراي يُظهر اهتمامًا بصفقة إعارة محتملة.

رغم إغلاق فترة الانتقالات في إنجلترا، لا تزال فترة الانتقالات في تركيا مفتوحة حتى منتصف سبتمبر، مما يمنح كاسيميرو فرصة للتفاوض على صفقة جديدة.

ومع ذلك، فإن الراتب الكبير الذي يتقاضاه كاسيميرو قد يجعل إتمام الصفقة تحديًا، مانشستر يونايتد يظل منفتحًا على السماح لكاسيميرو بالرحيل إذا توفرت الصفقة المناسبة.

