الولايات المتحدة والصين تخففان لهجتهما التجارية وسط آمال بانتعاش الأسواق

تام شمس - الاثنين 13 أكتوبر 2025 11:48 مساءً - يبدو أن حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين بدأت تخفّ، بعد أن أصدر ممثلو الحكومتين تصريحات يوم الأحد تشير إلى استعداد الطرفين لاستئناف المفاوضات التجارية، مما أحيا آمال المحللين بانتعاش محتمل في الأسواق.

وفي بيان مترجم، قالت وزارة التجارة الصينية إنها “مستعدة لتعزيز الحوار” مع الدول الأخرى بشأن التجارة والسيطرة الأخيرة على تصدير المعادن النادرة، التي كانت قد أشعلت التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.

وأضاف البيان أن الصين ستقوم بـ “النظر بنشاط” في تعديلات على سياسة تصدير المعادن النادرة لتسهيل التجارة وتعزيز سلاسل التوريد، بما في ذلك “إعفاءات من التراخيص” لبعض الشحنات.

من جانبه، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانًا في اليوم نفسه قال فيه:

“لا تقلقوا بشأن الصين، فكل شيء سيكون على ما يرام! الرئيس شي، الذي أكنّ له احترامًا كبيرًا، مرّ بلحظة صعبة. هو لا يريد ركودًا لبلاده، وأنا كذلك. الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين، لا إيذاءها!!!”

المصدر: دونالد ترامب

كان إعلان الصين عن قيود على تصدير المعادن النادرة يوم الجمعة قد دفع ترامب إلى الرد بإجراءات حادة، مما تسبب في انهيار أسواق العملات المشفرة في أكبر موجة تصفية في تاريخها خلال 24 ساعة.

لكن اللهجة الأكثر مرونة في تصريحات الطرفين يوم الأحد قد تشير إلى انفراجة محتملة في التوتر المستمر منذ شهور بين أكبر اقتصادين في العالم توتر أشعلته الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب وأدت إلى اضطرابات واسعة في الأسواق المالية العالمية.

المحللون والمستثمرون يأملون في انتعاش قادم

كتب محللو The Kobeissi Letter في تقرير يوم الأحد:

“إذا استجاب الرئيس ترامب وخفف من لهجته يوم الأحد، فمن المتوقع أن تشهد الأسواق قفزة كبيرة يوم الاثنين. فدرجة تفاعل الأسواق مع منشورات ترامب لا تزال مرتفعة للغاية.”

وكان ترامب قد صرّح يوم الجمعة بأنه “لا يرى سببًا للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ” خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) المقرر عقدها في سيول، كوريا الجنوبية في 31 أكتوبر، ردًا على إعلان الصين بشأن قيود تصدير المعادن النادرة.

ترامب يتحدث للصحفيين حول مجموعة من القضايا، من بينها سياسة الصين بشأن صادرات المعادن النادرة. المصدر: البيت الأبيض

كما أعلن ترامب في الوقت نفسه رسومًا جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية كإجراء مضاد لتلك القيود.

ومع ذلك، قال جيف بارك (Jeff Park)، المستشار في شركة الاستثمار Bitwise، إن اللقاء بين ترامب وشي جين بينغ “مضمون الحدوث.”

وأضاف بارك:

“الأمر لا يتعلق بالرسوم الجمركية على الإطلاق،” مشيرًا إلى أن ترامب سيحضر اللقاء بدافع من رغبته في الظهور التاريخي والاحتفاء البروتوكولي، باعتباره جزءًا من إرثه السياسي والشخصي.