خالد مرتجى يصل ميامى بعد 22 ساعة طيران لحضور قرعة مونديال الأندية

وصل المهندس خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى ولاية ميامى الأمريكية بعد رحلة طيران شاقة استغرقت قرابة الـ22 ساعة من أجل حضور قرعة بطولة كأس العالم للأندية.

ويُمثل المهندس خالد مرتجى النادى الأهلى فى القرعة التى ستُقام مساء غد الخميس، بولاية ميامى.

ويترقب الجميع فى الأهلى قرعة مونديال الأندية، وهى البطولة التى ستقام للمرة الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً وستقام خلال الفترة من 15 يونيو حتى 15 يوليو المُقلبين.

وينص نظام البطولة على تقسيم الأندية إلى 8 مجموعات من 4 فرق، على أن يتم تصنيف الفرق فى أوعية لتحديد المستويات الـ4، على أن تضم كل مجموعة فريقا من كل مستوى، ووفقاً للتصنيف الذى أعلن عنه "فيفا"، فإن الأهلى يتواجد فى المستوى الثالث قبل إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2025، وجاء التصنيف كالتالى..

التصنيف الأول.. مانشستر سيتي، ريال مدريد، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، فلامنجو، بالميراس، ريفر بليت وفلومينينسي.

التصنيف الثاني.. تشيلسي، بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، بورتو، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، يوفنتوس، وسالزبورج.

التصنيف الثالث.. الأهلي، الهلال السعودي، أولسان هيونداي، الوداد المغربي، مونتيري، نادي ليون المكسيكي، بوكا جونيورز وبوتافوجو.

التصنيف الرابع.. أوراوا رد دايموندز، العين، الترجي التونسي، ماميلودي صنداونز، باتشوكا، سياتل ساوندرز، أوكلاند سيتي وإنتر ميامي.