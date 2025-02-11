شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري بعد الفوز على غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الأهلي في مباراته القادمة ببطولة الدوري نظيره الإسماعيلي، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 7 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في الدوري

تذاع مباراة الأهلي القادمة في الدوري بعد الفوز على غزل المحلة أمام الإسماعيلي عبر قناة "أون تايم سبورتس".

الأهلي يفوز على غزل المحلة

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف نظيف، في المباراة المقامة في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وجاء الهدف الوحيد للأهلي إمام عاشور في الدقيقة 56 في الدوري المصري، ويواجه الأحمر في المباراة المقامة فريق الإسماعيلي يوم الأحد 16 نوفمبر.