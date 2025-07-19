شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فرج يترقب حسم مصيره مع الزمالك بعد انتهاء إعارته لديجرفورس السويدي والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المهاجم الفلسطيني عمر فرج العائد إلى صفوف نادي الزمالك بعد انتهاء فترة إعارته لنادي ديجرفورس السويدي مصيره بشأن مستقبله مع الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.

ويواجه الزمالك موقفًا حاسمًا بخصوص فرج، إذ يتوجب عليه الاختيار بين الاحتفاظ بخدمات اللاعب ضمن المشروع الفني المقبل تحت قيادة المدير الفني يانيك فيريرا، أو اتخاذ خطوة تسويقه وبيعه لأحد الأندية، خصوصًا في ظل وجود التزامات مالية كبيرة متبقية في الصفقة.

وكان الزمالك قد ضم عمر فرج قادمًا من نادي أيك السويدي، ووفقًا لبنود التعاقد المبرم بين الطرفين، فإن النادي الأبيض مُطالب بسداد القسط الأول من قيمة الصفقة خلال شهر يوليو الجاري من عام 2025، والذي يبلغ 500 ألف دولار كما ينص الاتفاق على دفع القسط الثاني بنفس القيمة في يوليو من العام المقبل 2026، ليصل إجمالي الصفقة إلى مليون دولار.

وبات نادي الزمالك أمام تحدي قوي لاتخاذ قرار دقيق ومدروس، خاصةً في ظل الظروف المالية التي يمر بها الزمالك، والحاجة لتقليل النفقات مع ضمان أقصى استفادة من أي صفقة سواء فنيًا أو ماديًا.

ومن المتوقع أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة خلال الأيام المقبلة لحسم موقف عمر فرج، بالتنسيق مع الجهاز الفني، لتحديد ما إذا كان اللاعب سيظل ضمن قائمة الموسم الجديد أم سيتم عرضه للبيع أو الإعارة مجددًا.