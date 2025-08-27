فلاشينغ ميدوز: سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : استهلّ الإيطالي يانيك سينر المصنف أولا عالميا حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوز سهل على التشيكي فيت كوبريفا 6 1 و6 1 و6 2 الثلاثاء، على غرار البولندية الثانية إيغا شفيونتيك الفائزة بسهولة أيضا على الكولومبية إيميليانا أرانغو 6 1 و6 2.

وكان الظهور الأول لسينر منتظرا لاسيما بعد انسحابه من نهائي دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة الأسبوع الماضي بسبب الإعياء، فعلّق بعد فوزه قائلا "أنا سعيد جدا لكوني بصحة جيدة مرة أخرى. راض جدا عن أدائي اليوم".

وتابع "فعلنا كل ما بوسعنا لأكون هنا بأفضل حالة ممكنة. لدي ذكريات رائعة (من العام الماضي). كل عام يختلف عن الآخر. تأتي إلى هنا على أمل أن تبدأ هذه البطولة بأفضل طريقة ممكنة، وقد فعلت ذلك".

ولم يترك صاحب الألقاب الأربعة في بطولات الغراند سلام أي مجال للمنافسة في المباراة، فكسر إرسال التشيكي في الشوط الثاني من المجموعة الأولى 2 0، ثم في الشوط الرابع 4 0، في طريقه للفوز بها 6 1 خلال 31 دقيقة.

وحسم البالغ 24 عاما المجموعة الثانية خلال 31 دقيقة أيضا، بفضل كسر إرسال كوبريفا في الشوط الأول 1 0، والخامس 4 1، والسابع 6 1.

وتابع سينر سيطرته المطلقة في المجموعة الثالثة، فتقدّم بأفضلية الكسر في الشوط الرابع 3 1، ثم أنقذ فرصتي كسر سنحتا أمام كوبريفا في الشوط السابع 5 2، قبل تحقيق كسر ثان في الشوط الثامن في طريقه لحسمها 6 2.

ويواجه الإيطالي في الدور الثاني الأسترالي أليكسي بوبيرين الفائز على الفنلندي إميل روسوفوري 6 3 و6 4 و7 6 (7/3).

وقلب مواطنه لورنتسو موزيتي العاشر تأخره أمام الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار إلى فوز 6 7 (3 7) و6 3 و6 4 و6 4.

ويلعب موزيتي في الدور الثاني أمام البلجيكي دافيد غوفان أو الفرنسي كوينتان هاليس.

وفرّط الإيطالي الآخر ماتيو أرنالدي بتقدم بمجموعتين نظيفتين وخسر أمام الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 6 3 و6 2 و5 7 و4 6 و3 6.

ويضرب الأرجنتيني موعدا في الدور المقبل مع السويسري لياندرو ريدي الفائز على الإسباني بيدرو مارتينيس 6 4 و6 2 و6 3.

وبلغ الكندي دينيس شابوفالوف (29) الدور الثاني على حساب المجري مارتون فوشوفيتش 6 4 و6 4 و6 0، على أن يلتقي بالفرنسي فالنتان رواييه الفائز على الصيني بو إينشاكيتي 6 1 و6 4 و7 6 (7/1)..

والتحق الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بركب المتأهلين إلى الدور الثاني من بوابة الكرواتي المخضرم مارين تشيليتش 6 4 و6 1 و6 4، بانتظار الفائز بين الإيطالي لورنتسو سونيغو والأسترالي تريستن سكولكايت.

بطلة 2022 على الموعد

ولدى السيدات، حسمت شفيونتيك بطلة نسخة 2022، مباراتها أمام الكولومبية إيميليانا أرانغو 6 1 و6 2 في ساعة ودقيقة واحدة فقط من اللعب.

وبدأت البولندية المباراة بقوة، فكسرت إرسال الكولومبية مرتين في المجموعة الأولى، في الشوطين الرابع 3 1، والسادس 5 1، في طريقها لحسمها 6 1.

وواصلت شفيونتيك ضغطها على أرانغو في المجموعة الثانية، فنسجت على المنوال عينه كما في الأولى، محققة كسرين للإرسال في الشوطين الأول والسابع في طريقها لحسمها 6 2، بعد ساعة ودقيقة واحدة فقط من اللعب.

وقالت الباحثة عن لقب سابع في الغراند سلام "ليس سهلا إيجاد النسق في المباريات الأولى التي دائما ما تكون مختلفة بعض الشيء، لذا، أنا سعيدة لأنني حظيت بوقت كاف للتكيّف مع الظروف والأرضية".

وتابعت "في كل عام، يكون الأمر صعبا بعض الشيء لأن نيويورك صاخبة جدا. من الصعب إيجاد التوازن على أرض الملعب. لكنني أعتقد أنني أقوم بذلك بشكل أفضل من غيري من اللاعبات".

وتواجه البالغة 24 عاما، في الدور الثاني الهولندية سوزان لامينس الفائزة على الأميركية فاليري غلوزمان 6 4 و6 2.

وعبرت الأسترالية مايا جوينت إلى الدور عينه على حساب فيكتوريا خيمينيس من أندورا 6 4 و7 6 (8/6)، لتلعب أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا التاسعة والفائزة على الأسترالية كيمبرلي بيريل 6 3 و6 2.

وتغلبت الأوكرانية مارتا كوستيوك على البريطانية كايتي بولتر 6 4 و6 4، وتواجه التركية زينب سونميز في الدور الثاني.