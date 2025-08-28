بطولة فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش يعود من تأخره ليبلغ الدور الثالث وانسحاب درايبر

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : عاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز بـ 24 "غراند سلام"، من تأخره بمجموعة ليهزم منافسه الأميركي زاكاري سفايدا المتأهل من التصفيات بنتيجة 6 7 (7/5) و6 3 و6 3 و6 1، ويبلغ الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى الأربعاء.

وقال ديوكوفيتش "لم أكن سعيدا حقا بأدائي خلال الجزء الأول من المباراة، ولكن يجب أيضا أن أنصف زاك على تقديمه أداء رفيعا".

واعترف النجم الصربي بأنه لم يكن يشعر أنه "على ما يرام" بعد أداء مرهق، لكنه متفائل بوصوله الى إيقاعه تدريجيا.

وأردف "هذا ما آمل به، كلما تقدمت أكثر في البطولة، شعرت بتحسن في أدائي".

وأضاف "بالطبع الوضع مختلف قليلا بالنسبة لي في السنوات القليلة الماضية من حيث الجسد. أصبحت أشعر بالتعب والإجهاد أسرع مما كان سابقا".

واستهل ديوكوفيتش، حامل اللقب أربع مرات في فلاشينغ ميدوز، مباراته امام المصنّف الـ 145 الذي سبق أن فاز بمباراتين فقط في القرعة الرئيسة للبطولات الكبرى، بصورة باهتة، حيث تمكن سفايدا من كسب شوط كسر التعادل حاسما المجموعة الأولى خلافا للتوقعات.

وردّ الصربي بكسر إرسال منافسه في الشوط السادس من المجموعة الثانية ليتقدم 4 2 في طريقه لمعادلة النتيجة.

وخسر ديوكوفيتش (38 عاما) إرساله مطلع المجموعة الثالثة، إلا أنه استعاد توازنه سريعا ليفوز بخمسة أشواط متتالية ويحسم المجموعة لمصلحته بعدما كان متأخرا 1 3.

ولم يتوان ديوكوفيتش عن الاستمرار بالنسق ذاته ليحسم المجموعة الرابعة بسهولة محققا فوزه الـ 191 على الملاعب الصلبة في البطولات الكبرى ومعادلا الرقم القياسي.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل مع الفائز بين البريطاني كام نوري والأرجنتيني فرانسيشكو كوميسانا.

وانسحب البريطاني جاك درايبر الخامس قبيل مباراته أمام البلجيكي زيزو بيرغس بسبب إصابة في اليد.

وبلغ درايبر نصف نهائي النسخة الماضية قبل أن يغيب عن الدورتين التحضيرتين لفلاشينغ ميدوز في تورونتو وسينسيناتي بسبب تعافيه من إصابة في ذراعه اليسرى.

وكتب درايبر عبر حسابه في مواقع التواصل الإجتماعي "مرحبا يا رفاق، يؤسفني أن أُعلن انسحابي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة".

وتابع "حاولت قصارى جهدي كي أكون هنا وأن أمنح نفسي فرصة اللعب لكن عدم الإرتياح في ذراعي بات كبيرا ويتعين عليّ أن أقوم بما هو صائب والإهتمام بنفسي. شكرا لكم للدعم".

وعند السيدات، تأهلت الأميركية إيما نافارو العاشرة بفوزها على مواطنتها كايتي ماكنالي 6 2 و6 1.