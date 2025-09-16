دوري أبطال أوروبا: كاين يتطلع لتجديد الخصومة مع تشلسي

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : أبدى الهداف الإنكليزي لبايرن ميونيخ الألماني هاري كاين حماسه لتجديد الخصومة مع تشلسي الذي واجهه كثيرا حين كان يدافع عن ألوان الجار اللدود توتنهام، وذلك وفق ما أفاد الثلاثاء عشية لقاء النادي اللندني في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال ابن الـ32 عاما إن الخصومة التاريخية مع تشلسي ستجعل مباراة الأربعاء في ميونيخ أكثر حماسة بالنسبة له، مضيفا "كانت خصومة جيدة لاسيما في بداية مسيرتي مع توتنهام خلال حقبة (المدرب الأرجنتيني ماوريسيو) بوكيتينو"، مضيفا "خضنا العديد من المباريات الجيدة والمباريات الصعبة ضد بعضنا".

وتواجه كاين مع الغريم اللندني 16 مرة في جميع المسابقات بألوان توتنهام قبل انتقاله إلى بايرن في عام 2023.

لكن هذه المسيرة تضمنت خسارة في نهائي كأس الرابطة عام 2015، بالإضافة إلى هزيمتين في نصف نهائي المسابقة ذاتها وإقصاء من نصف نهائي كأس إنكلترا عام 2019.

حقق قائد منتخب إنكلترا أول لقب له في مسيرته الموسم الماضي عندما توج مع بايرن بالدوري الألماني.

ورأى كاين "أن اللعب ضد فرق الدوري الإنكليزي الممتاز دائما ما يحيط به الكثير من التوقعات. ربما لا يحبني مشجعو تشلسي. وعندما نلعب ضد (الفريق اللندني الآخر) أرسنال، ربما لا يحبني مشجعو أرسنال. هذا يجعلني أرغب في اللعب بشكل أفضل، وهذا يحفزني".

وتابع "ستكون هناك بعض الوجوه المألوفة. كل هذه الأشياء مجتمعة تجعل الأمر مميزا".