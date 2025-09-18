النصر السعودي ينتقم من الاتحاد الآسيوي!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ‏الرياض: اكتسح فريق النصر السعودي مساء أمس ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة. ليؤكد أنه وضع في غير مكانه الصحيح بعدما أجبره الاتحاد الآسيوي على خوض بطولة “دوري أبطال آسيا 2” المخصصة للأندية ما دون النخبة.

‏النصر كان قد ضمن موقعه في بطولة النخبة القارية بعد حصوله على المركز الثالث في الدوري المحلي، غير أن تتويج مواطنه الأهلي بطلاً للنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 دفع الاتحاد الآسيوي إلى تعديل مقعد التأهل. فاستبدل النصر بالأهلي، استنادًا إلى مادة مثيرة للجدل في لوائح المسابقة. هذا التغيير، وفق رأي النقاد السعوديين يمثل إجحافًا بحق الأندية التي ترفع من قيمة المسابقات وتساهم في تسويقها إذ يتم سحب مقعد ثالث الدوري لصالح بطل النسخة الأخيرة، في وقت تحتفظ أندية الدول الأخرى بحقوقها كاملة.

‏وقد راود جماهير النصر خيار الانسحاب من البطولة “الثانوية” احتجاجًا، لكن الإدارة فضّلت المشاركة . فيما اختارت التعبير عن غضبها بوسيلة أخرى أكثر رمزية: استبعاد النجم العالمي كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق المشاركة، في رسالة واضحة إلى الاتحاد القاري بأن وجود النصر في هذه المسابقة لا يليق بتاريخه ولا بمكانته.

‏الجماهير بدورها صوتت على طريقتها ؛ حيث غابت بشكل شبه كامل عن مدرجات ملعب الأول بارك في المباراة الافتتاحية، واقتصر الحضور على مجموعات قليلة من الألتراس.

‏وفي تعليقات ما بعد المباراة، أجمع محللون سعوديون وعرب على أن الفوارق الفنية بين النصر وبقية أندية دوري أبطال آسيا 2 واسعة للغاية، معتبرين أن وضع فريق بهذا الحجم في “بطولة باهتة” فنياً لا يخدم صورة المسابقات القارية، بل يسيء لآلية التصنيف التي أقرها الاتحاد الآسيوي.