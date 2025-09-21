بطولة إسبانيا: أتلتيكو مدريد يواصل بدايته المتعثرة

الرياص - اسماء السيد - مدريد : واصل أتلتيكو مدريد المنقوص بدايته المتعثرة بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه ريال مايوركا 1 1 الأحد في المرحلة الخامسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وفرط أتلتيكو مدريد في ثلاث نقاط ثمينة واستعادة التوازن عقب خسارته امام مضيفه ليفربول الانكليزي 2 3 الأربعاء في الجولة الاولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فسقط في فخ التعادل الثالث في مبارياته الخمس الاولى في الليغا والتي اكتفى خلالها بفوز واحد فقط.

واستهل أتلتيكو مدريد المباراة بأفضل طريقة ممكنة وحصل على ركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع أنتونيو رايو لكن مهاجمه الدولي الارجنتيني خوليان ألفاريس، العائد من الإصابة، أهدرها بعدما تصدى الحارس ليو رومان لتسديدته (14).

وازدادت مهمة أتلتيكو مدريد صعوبة بطرد مهاجمه الدولي النروجي الكسندر سورلوث في الدقيقة 72 اثر تدخل قوي على قائد مايوركا رايو، لكنه رغم ذلك نجح في افتتاح التسجيل بواسطة الانكليزي كونور غالاغر بتسديدة من مسافة قريبة اثر كرة مرتدة من الحارس رومان اثر تصديه لتسديدة قوية ليورنتي (79).

ونجح مايوركا في إدراك التعادل برأسية قوية للكوسوفي فيدات موريكي من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للبديل جان فيرجيلي (85).

وتراجع أتلتيكو مدريد الى المركز الثاني عشر برصيد ست نقاط.

وقال قائده كوكي في تصريح لشبكة "دازون" للبث التدفقي: "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة من البداية إلى النهاية، حتى سجلنا هدفا، لككن النقص العددي في صفوفنا سمح لهم بالضغط".

وأضاف "سنحت لهم فرصة واحدة وسجلوا، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جدا".

وتابع "أكيد أننا نخسر الكثير من النقاط، لكن الطريق لا يزال طويلا حتى أيار/مايو".

وفي مباراة ثانية، تعادل رايو فايكانو مع سلتا فيغو بالنتيجة ذاتها.

وكان سلتا فيغو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه بورخا إيغليسياس في الدقيقة 49، وأدرك رايو فايكانو التعادل بعد 16 دقيقة بواسطة مهاجمه خورخي دي فروتوس (65).

ورفع رايو فايكانو رصيده الى خمس نقاط في المركز الرابع عشر بفارق الاهداف أمام سلتا فيغو.