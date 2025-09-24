جائزة اليابان الكبرى: مارك ماركيس أمام فرصة حسم لقبه السابع ومعادلة روسي

الرياص - اسماء السيد - Motegi (اليابان) : سيكون الإسباني مارك ماركيس أمام فرصة حسم لقبه السابع في فئة موتو جي بي ومعادلة رقم الإيطالي الأسطوري "الدكتور" فالنتينو روسي، وذلك حين يخوض في عطلة نهاية الأسبوع الحالي جائزة اليابان الكبرى، الجولة السابعة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية من أصل 22.

ونتيجة فوزه بثمانية من أصل السباقات التسعة الأخيرة وفي 11 من أصل 16 منذ بداية الموسم، يتربع دراج الفرق الرسمي لدوكاتي على صدارة الترتيب العام برصيد 512 نقطة أمام شقيقه الأصغر أليكس ماركيس (330 نقطة)، وبات بحاجة إلى ثلاث نقاط أكثر من الأخير كي يستعيد اللقب العالمي الذي أحرزه للمرة الأخيرة عام 2019 مع فريق هوندا.

وبعدما أنهى الموسم الماضي ثالثا مع الصانع الإيطالي دوكاتي وفريقه الرديف غريزيني الذي انتقل إليه بعد 11 موسما مع هوندا، استعاد ابن الـ32 عاما تألقه وبات الدراج الأكثر جمعا للنقاط خلال موسم واحد في تاريخ موتو جي بي حتى مع بقاء ست جولات على نهاية الموسم.

ويمني ماركيس النفس بأن يتوج باللقب السابع في الفئة الكبرى ومعادلة روسي في المركز الثاني على لائحة أكثر الدراجين إحرازا للقب خلف الإيطالي الآخر جاكومو أغوستيني (8 بين 1966 و1975)، بأفضل طريقة من خلال الفوز بالسباق الياباني على حلبة موتيغي الذي لم يحرزه منذ 2019 حين نال فيه المركز الأول للمرة الثالثة في مسيرته.

وقال الدراج الإسباني الذي بات عن 20 عاما و266 يوما أصغر بطل حين توج بلقبه الأول عام 2013، إنه "سنتعامل مع موتيغي بنفس الطريقة، محافظين على نفس مستوى الأداء الذي أظهرناه في جميع هذه السباقات (هذا الموسم). يبقى هناك ستة سباقات في الموسم، لكننا نريد حسم اللقب في أسرع وقت ممكن".

وتعرض ماركيس لزلة نادرة خلال سباق السرعة (سبرينت) للجولة الماضية في سان مارينو حين كان في الصدارة، لكن ذلك لم يؤثر على معنوياته في السباق الرئيسي الأحد وخرج منه منتصرا.

قال ماركيس بعد السباق "لقد بذلت قصارى جهدي. خطأ الأمس (في سباق السرعة) منحني المزيد من التركيز وأيضا الكثير من الحيوية. كنت ادرك مدى أهمية فوز دوكاتي هنا بالتحديد وبالتالي أنا سعيد لجميع أنصار الفريق".

حقق الإسباني في سان مارينو فوزه التاسع والتسعين في سباقات موتو جي بي وموتو 2 وموتو 3، بينها 73 في الفئة الأولى التي صعد فيها إلى منصة التتويج بالمجمل 125 مرة.

الاحتفال على طريقة ميسي

وصل ماركيس إلى هذا الوضع في هذه الفترة من الموسم بعدما استفاد من الأداء المتذبذب لزميله الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا وغياب حامل اللقب مواطنه خورخي مارتين عن 10 سباقات بسبب الإصابة.

ولم يحقق بانيايا، الفائز باللقب عامي 2022 و2023، أفضل من المركز السابع في آخر أربعة سباقات، فيما اكتفى بانتصار يتيم طوال الموسم.

وهذا الأمر فتح الباب أمام أليكس ماركيس الذي يدافع عن ألوان غريزيني رايسينغ، الفريق الرديف لدوكاتي، المنافس الأبرز لشقيقه الأكبر مارك، متقدما في المركز الثاني بفارق قرابة 100 نقطة على بانيايا (330 مقابل 237 للإيطالي).

ويدرك أليكس أن تتويج شقيقه بطلا للعالم مجرد مسألة وقت، لكنه يسعى لتأجيل ذلك لأطول فترة ممكنة، قائلا بعد سباق سان مارينو "سنواصل طريقنا نحو المركز الثاني في البطولة، وستكون هذه نتيجة رائعة حقا".

شهدت جائزة اليابان العام الماضي فوز بانيايا بسباقي السرعة والرئيسي، ما قلص الفارق الذي يفصله عن مارتين مع تبقي أربعة سباقات على النهاية.

أنهى مارك الذي انتقل هذا الموسم إلى الفريق الأم لدوكاتي، السباق في المركز الثالث بعد منافسة شرسة مع الإيطالي إينيا باستيانيني.

كان في حينها خارج دائرة المنافسة على اللقب، لكن الوضع مختلف تماما بعد 12 شهرا، وهو يأمل أن يحصل على فرصة الاحتفال أمام الجماهير اليابانية على طريقة نجم منتخب الأرجنتين لكرة القدم ليونيل ميسي، كما فعل بعد السباق الماضي في سان مارينو.

خلع مارك ملابسه الجلدية وأراها للجماهير في لفتة مشابهة لاحتفال النجم الأرجنتيني بعد تسجيله هدف الفوز المتأخر لفريقه السابق برشلونة الإسباني ضد غريمه اللدود ريال مدريد عام 2017.