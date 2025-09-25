إصابة خطيرة للمدافع الإيطالي ليوني في أول ظهور له مع ليفربول

الرياص - اسماء السيد - باريس : تعرّض المدافع الإيطالي الشاب لفريق ليفربول، جوفاني ليوني، إلى تمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، خلال أول ظهور له مع فريقه أمام ساوثمبتون الثلاثاء ضمن كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام الأربعاء.

وشارك اللاعب الشاب البالغ 18 عاما والذي دافع الموسم الماضي عن ألوان بارما، أساسيا للمرة الأولى مع بطل إنكلترا في الفوز على ساوثمبتون 2 1 ضمن الدور الثالث من المسابقة.

وذكر ليفربول على موقعه الإلكتروني مساء الثلاثاء، أن البداية كانت "واعدة"، لكنها انتهت بعد 81 دقيقة "عندما سقط بشكل سيئ عقب تدخل على خط التماس".

وقال المدرب الهولندي لـ"ريدز" أرنه سلوت بعد نهاية المباراة "شعر بانزعاج على الفور، لكن هذا أمر علينا تقييمه الآن".

ووفقا لقناة سكاي سبورت إيطاليا، أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب الأربعاء، إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ساقه اليسرى، ما يستدعي تدخلا جراحيا سيُبعده عن الملاعب فترة طويلة.

وكتبت صحفية لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية "إنه أسوأ تشخيص، وهو ما كان يخشاه الجميع"، مشيرة إلى غيابه لعدة أشهر.