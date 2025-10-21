دوري أبطال أوروبا: إيكيتيكيه يعود إلى فرانكفورت لمواجهة فريق مختلف

الرياص - اسماء السيد - فرانكفورت (ألمانيا) : عندما يعود الفرنسي أوغو إيكيتيكيه مهاجم ليفربول الإنكليزي لمواجهة فريقه السابق أينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، سيجد أمامه فريقا مختلفا تماما عن ذلك الذي غادره في تموز/يوليو الماضي.

في الموسم الماضي، تأهل فرانكفورت إلى دوري الأبطال بعدما أنهى الدوري المحلي في المركز الثالث، معادلا أفضل ترتيب له والذي تحقق للمرة الأخيرة موسم 1992 1993.

وفي وقت يعاني فيه ليفربول من سلسلة من أربع خسائر متتالية، يواجه فرانكفورت بدوره بداية موسم صعبة بعد أن خسر مجددا أكبر نجومه.

لم يحقق "النسور" سوى فوز واحد فقط في آخر خمس مباريات ضمن مختلف المسابقات، استقبلت فيها شباكهم 18 هدفا.

كان إيكيتيكيه القوة الهجومية الأبرز لفرانكفورت، خصوصا بعد رحيل المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنكليزي في فترة الانتقالات الشتوية، إذ سجّل الفرنسي 22 هدفا وقدّم 12 تمريرة حاسمة في 48 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

لكن فرانكفورت اعتاد على بيع أبرز نجومه لتحقيق أرباح ضخمة، إذ حصل على 69 مليون جنيه استرليني (92 مليون دولار) مقابل انتقال مهاجمه إلى بطل الدوري الإنكليزي.

ومنذ عام 2020، حصد فرانكفورت نحو 418 مليون يورو (487 مليون دولار) من بيع لاعبين أمثال إيكيتيكيه، إن كان مرموش أو الفرنسي راندال كولو مواني، الصربي لوكا يوفيتش، العاجي سيباستيان هالر والإكوادوري ويليان باتشو.

لكن على الرغم من براعة كشافي النادي في اكتشاف المواهب، فإن رحيل اللاعبين الأساسيين يفرض دائما حالة من عدم الاستقرار.

ومثل أي فريق شاب في مرحلة إعادة بناء جديدة، أظهر فرانكفورت هذا الموسم لمحات من التألق يقابلها لحظات من الفوضى التامة.

"مباراة مختلفة"

يشارك فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط في تاريخه، وقد افتتح مشواره بفوز مذهل على غلطة سراي التركي 5 1 على أرضه، حيث تألق مهاجموه الشباب بشكل لافت.

لكن في المباراة التالية، تلقى خسارة ثقيلة بالنتيجة عينها أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بعد أن انهار دفاعه تماما.

أما في الدوري، حقق فرانكفورت ثلاثة انتصارات فقط، مقابل ثلاث خسارات وتعادل، محتلا المركز السابع.

وباستثناء المتصدر بايرن ميونيخ، فإن فريق دينو توبمولر هو الأكثر تسجيلا للأهداف في البوندسليغا هذا الموسم، لكنه أيضا الأكثر تلقيا لها.

ويُدرك أصحاب الأرض أن بطل إنكلترا يعاني أيضا، وأنه يبحث عن باب لاستعادة توازنه بعد أربع خسارات، آخرها أمام مانشستر يونايتد 1 2.

ولم يسجل الوافد الجديد من الدوري الألماني فلوريان فيرتس أي هدف كما فشل بتقديم أي تمريرة حاسمة في الدوري ودوري الأبطال منذ انتقاله من باير ليفركوزن في الصيف.

ولا يزال السويدي ألكسندر أيزاك يبحث عن مستواه الحقيقي، بعد انتقاله إلى النادي مقابل صفقة بريطانية قياسية قادما من نيوكاسل يونايتد.

وقد يكون إيكيتيكيه اللاعب الوحيد من صفقات ليفربول الجديدة الذي قدّم أداء مقنعا رغم صعوبات الفريق، إذ سجل خمسة أهداف في 11 مباراة بمختلف المسابقات.