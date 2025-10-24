الإسباني بينيتيس مدربا لباناثينايكوس اليوناني

الرياص - اسماء السيد - اثينا : عُيّن مدرب ليفربول الإنكليزي السابق، الإسباني رافايل بينيتيس مدربا لباناثينايكوس، وفقا لما أعلن النادي اليوناني الجمعة.

ويحلّ بينيتيس على رأس الفريق المتوج بطلا لليونان 20 مرة خلفا لخريستوس كونتيس، في وقت يحتل فيه الفريق المركز السابع في ترتيب الدوري.

وأُقيل بينيتس من مهامه الاخيرة مع فريق سلتا فيغو الإسباني في آذار/مارس 2024.

وسبق له ان قاد ليفربول الى لقب دوري ابطال اوروبا عام 2005 وفالنسيا الى لقبين في الدوري الإسباني.

تولى أيضا خلال مسيرته تدريب ريال مدريد الإسباني، انتر ميلان ونابولي الإيطاليين وتشلسي ونيوكاسل وايفرتون الإنكليزيين، إضافة الى تجربة في الدوري الصيني مع داليان برو.

وقال النادي في بيان رسمي "باناثينايكوس يرحّب برافا بينيتيس مدربا جديدا للفريق"، من دون أن يحدّد مدة العقد.