دوري أبطال أوروبا: الإنكليزي ماكس داومان أصغر يشارك في المسابقة على الإطلاق

الرياص - اسماء السيد - براغ : أصبح لاعب وسط أرسنال الانكليزي ماكس داومان أصغر لاعب يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا على الإطلاق بعدما دخل بديلا لزميله الدولي البلجيكي لياندرو تروسار، في المباراة ضد مضيفه سلافيا براغ التشيكي الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة.

ودخل داومان البالغ من العمر 15 عاما و309 أيام، في الدقيقة 73 فتفوق على المهاجم الألماني يوسوفا موكوكو الذي لعب مع بوروسيا دورتموند ضد زينيت سانت بطرسبرغ الروسي في عمر 16 عاما و18 يوما عام 2020.

ويلعب موكوكو حاليا مع نادي كوبنهاغن الدنماركي.

وظهر داومان لأول مرة في الدوري الإنكليزي الممتاز بعمر 15 عاما و234 يوما خلال فوز أرسنال على ليدز يونايتد في 23 آب/أغسطس الماضي.

وهو ثاني أصغر لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز على الإطلاق بعد زميله في النادي اللندني إيثان نوانيري الذي كان أصغر منه بـ 53 يوما في أول ظهور له عام 2022.