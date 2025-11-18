مفاجأة تصفيات المونديال: كوراساو وسورينام على أعتاب التأهل التاريخي

الرياص - اسماء السيد - باريس : يملك منتخبا كوراساو وسورينام فرصة التأهل إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم الثلاثاء للمرة الأولى في تاريخهما عن تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، بعد أن عزّز رفع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات لـ 48، الفرصة أمام العديد من المنتخبات المغمورة.

وفي حال تأهلهما، سينضم كوراساو وسورينام إلى عدد من المنتخبات التي ستخوض النهائيات المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل للمرة الأولى، مثل الرأس الأخضر وأوزبكستان والأردن.

حقّق منتخب كوراساو فوزا ساحقا على برمودا 7 0 الأسبوع الماضي ليتصدر المجموعة الثانية من الدور الثالث بفارق نقطة واحدة، ما يمنح هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الشمالي لفنزويلا فرصة حجز بطاقتها إلى النهائيات إذا تجنبت الخسارة أمام جامايكا وصيفتها في كينغستون الثلاثاء.

لكنّ تحضيرات كوراساو تعرّضت لضربة كبيرة بعدما اضطر مدربها الهولندي المخضرم ديك أدفوكات إلى مغادرة معسكر الفريق والعودة إلى بلاده لأسباب عائلية.

وستكون كوراساو التي تُعد جزءا ذاتي الحكم من هولندا ويبلغ عدد سكانها حوالى 150 ألف نسمة، الدولة الأقل عددا من حيث السكان التي تتأهل إلى كأس العالم على الإطلاق في حال تأهلها.

من جهته، يتصدر منتخب سورينام المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن بنما، ويمكنه انتزاع تأهّل تاريخي في حال فوزه في أرض غواتيمالا الثالثة (5 نقاط)، شرط ألّا تحقق بنما التي يتساوى معها بتسع نقاط الانتصار على السلفادور التي فقدت حظوظها في التأهل.

وفي حال فوز المنتخبَين، يتعيّن على سورينام أن ينهي هذه الأمسية بفارق أهداف أكبر ليضمن صدارة مجموعته، وبالتالي انتزاع بطاقة التأهل المباشر (حاليا +5 لسورينام و+2 لبنما).

أما في المجموعة الثالثة، تطمح هندوراس للتأهل الى النهائيات للمرة الرابعة في تاريخها بعد 1982 و2010 و2014، عندما تحل ضيفة على كوستاريكا.