اونلاين | لايف UEFA..مشاهدة مباراةيوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر.. اليوفي وأتلتيكو بث مباشر بدون تقطيع kooora دورى ابطال اوروبا

لايف UEFA..مشاهدة مباراةيوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر.. اليوفي وأتلتيكو بث مباشر بدون تقطيع kooora دورى ابطال اوروبا

يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع اليوم 20-2-2019 في دوري أبطال أوروبا

تنطلق بعد قليل، مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس والمقامة على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، ضمن منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم "السيدة العجوز"، ويعاونه ماريو ماندزوكيتش، وديبالا، وخلفهما بينتاكور، وبيانتش وماتويدي، وفي الدفاع دي شيليو، وبونوتشي، وكيليني، وأليكس ساندرو، وتشيزني كحارس مرمى.

ويقود هجوم الأتلتي، الثنائي أنطوان جريزمان، ودييجو كوستا، وخلفهما ساوؤل نيجويز، وكوكي، وتوماس تييي بارتي، ورودريجو، في المباراة التي ستقام بعد قليل.

وجاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد كالتالي: «أوبلاك، خوانفران، خيمينيز، جودين، فيليبي لويس، ساؤول، رودريجو، توماس، كوكي، جريزمان كوستا».