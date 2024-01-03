خطفت الحسناء السودانية تسابيح دياب, التي رشحت نفسها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اهتمت صحات موقع التواصل الاجتماعي بالظهور الأول لتسابيح مع منافساتها من دول مختلفة. وظهرت الحسناء السودانية في لقطة جماعية مع ملكات جمال العالم وسط تفاعل ودعم المعلقين لها, حيث أكد عدد كبير منهم أن تسابيح سحبت البساط من جميلات العالم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. حسناء السودان تسابيح دياب تسحب البساط من ملكات جمال العالم في ظهورها الأول بالمسابقة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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