نشرت المذيعة السودانية الشهيرة جدية عثمان, صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت جدية خلال الصورة التي شاركتها مع زوجها الدكتور المعز عمر بخيت وهما في جلسة طعام بأحد المطاعم. وكتبت المذيعة الشهيرة على الصورة التي حظيت بتفاعل واسع من قبل المتابعين لحساب المذيعة: (قال لي كلام … و انا صدقتو و المؤمن صديق). محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. المذيعة السودانية جدية عثمان تشعل مواقع التواصل بإطلالة ملفتة مع زوجها وتقول: (قال لي كلام … و انا صدقتو و المؤمن صديق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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