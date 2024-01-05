ظاهرة إطلاق النار في الاعراس تظهر مجدداً.. العميد عقلة: لا تهاون بتطبيق القانون وملاحقة المتعاطين والمستهترين ومروجي المخدرات

أكد مدير أمن الجهراء بالإنابة العميد صالح عقلة العازمي أنه لا تهاون في تطبيق القانون في جميع مناطق محافظة الجهراء، مؤكدا الحزم بملاحقة المتعاطين والمستهترين ومروجي المخدرات والمخالفين والخارجين عن القانون، وفقا لتعليمات مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووكيل الوزارة بالتكليف الفريق سالم النواف، والوكيل المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالله الرجيب.

وأضاف العميد عقله في حوار مع “السياسة” أن المديرية تحيل جميع المشاجرات التي تقع في المرافق العامة في المستشفيات أو الجمعيات وغيرها من الأماكن إلى جهات الاختصاص، سواء كانت في الادارة العامة للتحقيقات او النيابة العامة، مؤكدا ان موضوع الصلح في المخافر بعد هذه المشاجرات انتهى، وهناك حق عام لهذا القضايا، الأمر الذي ساهم في انخفاض عدد المشاجرات عن الاعوام السابقة. وأشار إلى افتتاح 3 مخافر جديدة في محافظة الجهراء، وهي القصر والنسيم والمطلاع، مبينا وجود مخاطبات حاليا لافتتاح مخفر آخر في مدينة سعدالعبدالله تزامناً مع التوسع العمراني والكثافة السكانية.

وأوضح أن الانتشار الامني هدفه سلامة الجميع وتحقيق الانضباط الامني، مبينا أنه يتم تكثيف النقاط التفتيشية خلال عطلة نهاية الاسبوع، وكذلك في الايام العادية لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، منها 3 نقاط أمنية ثابتة في المطلاع والصبية والسالمي للتعامل مع جميع البلاغات التي تصل الى غرفة العمليات وسرعة والاستجابة لهذه البلاغات.

منع البقالات والـ”فود ترك” داخل البر ساهم في انخفاض المشاجرات

افتتاح 3 مخافر جديدة في القصر والمطلاع والنسيم ومخفر قريباً في سعدالعبدالله

لا “عرس” إلا بتعهد خطي… وإجراءات قانونية حازمة تجاه مطلقي النار

الإبعاد لمخالفي الآداب العامة وقانون الإقامة والعمل بعد ثبوت المخالفة

خلال أسبوعين ماضيين ضبطنا مئات البقيات والحملات المكثفة مستمرة على مؤجريها

570 شخصاً ضبطوا وبحوزتهم مواد مخدرة خلال عام 2023

في البداية، حدثنا عن الاجراءات الامنية لتحقيق الانضباط الامني في المخيمات والمناطق البرية؟

محافظة الجهراء تعد من اكبر المحافظات مساحة في البلاد، وتضم منطقة مزارع وجواخير ومخيمات ومحميات، وهناك أعداد كبيرة من الناس تتوجه الى هذه الاماكن في العطل وموسم البر والاعياد والاجازات، وقد أقمنا 3 نقاط أمنية ثابتة في الصبية نهاية جسر جابر، وعلى طريق المطلاع، وعلى طريق السالمي، كما قمنا بتكثيف الانتشار الأمني بالمناطق البرية للتعامل مع جميع البلاغات على وجه السرعة، مع وجود رؤساء المخافر والقادة باستمرار بهذه المناطق، خاصة أن الوجود الميداني للضباط في هذه المواقع يحقق الانضباط المطلوب، ويعالج أي سلبيات، مع إعطاء التوجيهات المناسبة لضباط الصف والافراد في التعامل مع البلاغات والقضايا بالطرق القانونية السليمة.

مخافر جديدة

هل تم افتتاح مخافر جديدة في محافظة الجهراء؟

بعد التوسع العمراني في المحافظة تم افتتاح مخفر جديد في مدينة المطلاع، رغم أن المنطقة لم تسكن الى الان بشكل كامل، كما أننا بصدد افتتاح مخفر آخر بهذه المنطقة، كما تم افتتاح مخفر القصر ومخفر النسيم، ونحن بصدد إنشاء مخفر آخر في مدينة سعدالعبدالله ليخدم المنطقة التي تضم أعدادا كبيرة من السكان.

الحملات الأمنية

وماذا عن الحملات الامنية ؟

حملاتنا الأمنية مستمرة على مدار الساعة، وهذه الحملات يتم تكثيفها خلال عطلة نهاية الاسبوع، حيث يتم إقامة نقاط تفتيشية ليلية بتواجد ضباط يشرفون على هذه النقاط لضبط المخالفين والمطلوبين والخارجين عن القانون، وقد تم من خلال هذه النقاط ضبط متعاطين ومحكومين للحبس ومخالفين لقانون الاقامة، ويتم احالتهم الى جهات الاختصاص.

“البقيات” في البر

وكيف تتعاملون مع مؤجري “البقيات” في المناطق البرية؟

خلال الاسبوعين الماضيين قمنا بضبط 1135 بقياً بالتنسيق مع البلدية، وبما لا يسمح بتأجير البقيات، فإن الحملات الامنية مستمرة لمنع تأجيرها.

وفي ما يتعلق بالبقالات والمطاعم المتنقلة؟

الان لا توجد بقالات ولا مطاعم متنقلة داخل البر، وهذا الامر ساهم بشكل كبير في انخفاض التجمعات حولها، إضافة إلى انخفاض بيع الممنوعات، كما أنه لم تعد تحدث مشاجرات كما كان يحدث عادة في أماكن انتشارها، حيث جرى تنظيم عمل هذه المطاعم والبقالات بحيث تكون موجودة في موقع تحدده البلدية، وأي بقالة أو “فود ترك” في عرض البر يتم منعه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.

حدثنا عن المشاجرات التي تقع، وقد تكون في المستشفيات.. كيف تتعاملون معها؟

لدينا اجراءات جديدة فيما يتعلق بالمشاجرات، فأي مشاجرة تقع في مرفق عام، سواء كان في مستشفى أو جمعية أو دائرة حكومية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية في احالتها الى التحقيقات او النيابة العامة حسب نوع القضية، وفي السابق وعند وجود طرفين كان يتم التنازل في المخفر بعد “الفوضى” التي يثيرونها، لكن هذا الأمر “انتهى”، حيث يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، لان هناك حق عام لمثل هذا النوع من القضايا، وقد لمسنا انخفاضا في عدد المشاجرات بعد اتخاذ هذه الاجراءات.

وكيف تتعاملون مع المستهترين؟

تقوم الدوريات بالتوجه على الفور الى مواقع المستهترين في المناطق السكنية، ويقوم رجال الامن بضبطهم واحالتهم الى جهات الاختصاص، على سبيل المثال في احد المواقع بمنطقة الصليبية “قطعة 8” قمنا بضبط 23 متجمهرا في موقف استهتار ورعونة، وتمت احالتهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، من ضمنهم أحداث تمت احالتهم الى النيابة.

إطلاق النار بالأعراس

بدأت ظاهرة إطلاق النار في الاعراس تظهر مجددا في الآونة الأخيرة، ماهي الأسباب، وكيف تعالجونها؟

هذه الظاهرة بدأت تنعدم، رغم بعض التجاوزات المحدودة، بسبب الاجراءات القانونية المتشددة في رصد وضبط مطلقي النار، ومنذ فترة قام أحد الاشخاص باطلاق النار أمام صالة افراح، فتم استدعاء المعرس ووالده، وتم ضبط مطلق النار واحالته الى النيابة العامة، وحاليا نقوم بتوزيع الدوريات على مواقع الأعراس منعاً لمثل هذه التجاوزات.

الإبعاد

ماهي الأسباب التي تؤدي الى إبعاد بعض الوافدين؟

هناك عدة أسباب، من ضمنها ارتكاب أعمال منافية للاداب العامة، ومخالفة قوانين الاقامة والعمل، حيث يتم التأكد والتحقق من ارتكاب المخالف فعلته وبعدها يتم اتخاذ اجراءات إبعاده عن البلاد للصالح العام.

ضبطيات المخدرات

وماذا عن ضبطيات المخدرات.. هل توجد لديكم احصائية حول هذه الضبطيات في عام 2023؟

في عام 2023 جرى ضبط نحو 570 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة، وتمت احالتهم الى جهات الاختصاص، وهذا بفضل الانتشار الامني وتعليمات القيادة العليا في وزارة الداخلية بالتعامل بحزم مع مروجي ومتعاطي هذه السموم.

صحيفة السياسة الكويتية