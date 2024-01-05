خطفوا نص مليون جنيه وهربوا.. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة صاحب مطعم بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من (مالك مطعم ، طباخ بذات المطعم) بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم للتقابل مع أحد الأشخاص لتغيير عملات محلية بأخرى أجنبية بوساطة الـُمُبلغ الثانى ، قام ذلك الشخص بخطف حقيبة منهما بداخلها (550 ألف جنيه) ، وإستقل سيارة “ميكروباص” (لم يتمكنا من إلتقاط أرقامها) رفقة 3 أشخاص آخرين ولاذوا بالهرب.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 5 أشخاص “لهم معلومات جنائية”) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .
وقرر أحدهم بإرتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمُبلغ الثانى ، ولدى قيامه بطلب إستبدال عملات نقد مصرية بأخرى أجنبية لصالح المُبلغ الأول .. فإختمر فـى ذهنه الإستيلاء على المبلغ المشار إليه وإستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.. وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه – 4 هواتف محمولة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
صدى البلد
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