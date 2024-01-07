حفيدة أم كلثوم تتخذ الإجراءات القانونية بخصوص الأزمة المشتعلة عن تراث كوكب الشرق

أعلنت جيهان الدسوقي حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية التى من شأنها الحفاظ على التراث الفني الخاص بجدتها.

وفوضت جيهان الدسوقي المستشار ياسر قنطوش لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه شركة صوت الفن بتعديل العقد بما يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث والتى تصل قيمتة المادية في الوقت الحالي إلى ملايين الدولارات.

وأضافت حفيدة أم كلثوم في بيان اليوم؛ أن العقد الخاص بالتنازل الحالي لاستغلال الحقوق الفنية والأدبية عن تراث كوكب الشرق أصبح مجحفا ولا يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث الفنى الضخم.

وتابعت: “أن هذا التنازل يعد باطلا طبقا لنصوص قانون الملكية الفكرية، والذى ينظم الحقوق الفنية والأدبية عن الأداء الفني”.

واختتمت جيهان بيانها، بأن المستشار ياسر قنطونش سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه الشركة سالفة البيان، وذلك من أجل حفظ حقوق تراث أم كلثوم.

الشروق نيوز