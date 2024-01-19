تداول رواد مواقع مواقع التواصل الاجتماعي وبسخرية كبيرة مقطع فيديو تم تصويره من حفل غنائي بالعاصمة المصرية القاهرة قبل أيام. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطرب سوداني شاب وهو يغني في الحفغل الساهر. وتفاجأ المطرب بدخول سيدة لساحة الرقص تقوم بمنحه “نقطة” أموال بالعملة الصعبة “الدولار” ليدخل الفنان في حالة فرح هستيري ويصرخ وهو يغني (يا لطيف يا لطيف). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تمنح مطرب شاب “نقطة” بالدولار خلال حفل بالقاهرة والمطرب يدخل في حالة فرح هستيري بعد حصوله على العملة الصعبة ويصرخ (يا لطيف يا لطيف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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