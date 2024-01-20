احسب أن مناوي من القيادات الوطنية الجيدة وان الرجل بقليل من مراجعة التوصيلات يمكن أن يصبح قائدا تاريخيا وهو الآن على موعد مع التاريخ ولكن في دارفور وليس في نهر النيل.

لا يوجد ولن يوجد استهداف لأبناء دارفور في الشمال وان وجدت بعض الحالات فهى لا ترقى للظاهرة المقلقة ولكن يوجد إستهداف لكثير من أبناء الإقليم في دارفور اليوم ماله مثيل ولا في اي بقعة من الأرض في الراهن.

لا احد يطلب من القائد مني أن يحارب وتقديراته هنا متفهمة ولكن المطلوب منه كحاكم ومسؤول مباشر أن ياخذ ملف حقوق إنسان الإقليم في دارفور بقوة وحجة ومنطق!

الحاكم مناوي لديه علاقات إقليمية في تشاد وليبيا ذات البروج والجنوب وارتريا يمكن أن يوظفها لوقف استهداف أبناء الإقليم في دارفور.

الحاكم مناوي لديه علاقات قوية مع دول الاتحاد الأوروبي وامريكا يستطيع أن يضع ملف استهداف أبناء دارفور من قبل مرتزقة الدعم السريع موضع الإهتمام العالمي.

إلى مناوي: قم ايها الحاكم القائد للحقائق ولا تضيع الوقت في السعي خلف الإشاعات!

الكاتب/ بكري المدني