المستقبل السياسي لقيادة الجيش الحالية ( برهان .. كباشي .. العطا) رهين بخط النهاية للحرب الجارية حالياً ضد مليشيا التمرد .. • أي تفكير في تحالف أو موقع سياسي قبل نهاية الحرب ضربٌ من الجنون والتموضع الخاطئ .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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