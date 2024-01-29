شاهد بالفيديو.. الجيش والمخابرات والشرطة وحركات سلام جوبا والمقاومة الشعبية والتقدم في أمدرمان

الجيش السوداني واصل الجيش السوداني خطته للتقدم في أمدرمان وحقق مكاسب كبيرة على الأرض وسط خسائر فادحة للمليشيا المتمردة. وشارك مع القوات المسلحة السودانية قوات جهاز المخابرات والشرطة وحركات سلام جوبا، والمقاومة الشعبية. ويخوض الجيش السوداني حرباً منذ منتصف أبريل 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، والتي قامت بانتهاكات كبيرة جعلت الشعب يسانده قوات المسلحة بكل قوة. شاهد بالفيديو: الخرطوم – أخبار الخليج 365

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