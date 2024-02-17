عادت نجلة الفنانة السودانية الشهيرة ندى القلعة لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت “ود” عبر حسابها والدتها في “بث مباشر” ردت من خلاله على بعض تعليقات جمهور والدتها. ومازحت إبنة الفنانة الكبيرة محبي والدتها وردت عليهم بطريقة ساخرة لتدخل القلعة, وتحذرها من التحدث بطريقة ساخرة مع جمهورها. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ذكرت القلعة, أن إبنتها “ود” تغير منها وتستخدم مستلزماتها الشخصية مؤكدة صدق المقولة “البنت ضرة امها”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. إبنة الفنانة ندى القلعة “ود” تسحب البساط من الدتها في ظهور جديد وتعلن غيرتها منها والقلعة ترد: (بتشيل عطوري ومسلتزماتي الشخصية وفعلاً البنت ضرة أمها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.