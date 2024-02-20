شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة جنوب سودانية حسناء تقدم وصلة رقص مثيرة على أنغام أغاني “الربابة” السودانية ومتابعون: (يا سلام جنوبنا الحبيب والسلطانة فرع جوبا)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حقق شهرة واسعة بعد تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة جنوب سودانية حسناء تقدم وصلة رقص مثيرة على أنغام أغاني “الربابة” السودانية. المقطع حصد آلاف الاعجابات بعد أن قام المتابعون بمشاركته مع تعليقات متغزلة في الحسناء الجنوبية, حيث كتب أحدهم (يا سلام جنوبنا الحبيب) وشبه معلق آخر رقصات الحسناء برقصات الفنانة هدى عربي, وكتب معلقاً: (السلطانة فرع جوبا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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