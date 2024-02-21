عائشة الماجدي: يا البرهان ما سمعت بالحاصل في قُري الجزيرة ناس مكتبك كومبارس ونائمين ينوموا في أحمد شرفي

الإعلامية عائشة الماجدي يا الفريق ( البرهان ) القضارف ما محتاجة زيارة ما عليها عوجة أهلها مسلحين تمام ( الله يحفظهم ) … أمشي زور الجزيرة المُستباحة المواطنيين قاعدين لا سلحتهم لا حرستهم ! يا البرهان ما سمعت بالحاصل في قُري الجزيرة ناس مكتبك كومبارس ونائمين ينوموا في أحمد شرفي … الكاتبة/ عائشة الماجدي

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