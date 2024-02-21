وزارة الداخلية .. رئاسة قوات الشرطة .. الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة .. توضيح صحفي .. اوردت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء الميديا خبراً مفاده بانه تم ضبط ضابط شرطة برتبة مقدم يقوم بمساعدة منسوبي مليشيا الدعم السريع المتمردة في استخراج جوازات سفر وعليه نوضح الاتي:- ١- ماأوردته المواقع يجافي الحقيقة ولا اساس له من الصحة ويطعن في امانة ونزاهة العاملين بالجوازات. بل “بعموم منسوبي الشرطة”. ٢-تؤكد رئاسة قوات الشرطة ان الاستهداف لن يثنيها عن المضي قدما في تقديم خدمات متميزة للمواطنين ٣-ستتخذ الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ لها حقوقها. مكتب الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السودانية تنفي بانه تم ضبط ضابط شرطة يساعد منسوبي مليشيا الدعم السريع المتمردة في استخراج جوازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.