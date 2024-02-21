وزير الداخلية المكلف ووالي ولاية القضارف المكلف يشهدان إطلاق سراح (289) نزيل بمدينة البر والإصلاح بالقضارف – صورة

امتدح اللواء شرطة (م)خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف التعاون والتنسيق بين الأجهزة العدلية جاء ذلك لدي حضوره برفقة والي الولاية المكلف حفل إطلاق سراح(289)نزيل من سجناء الحق العام. مثمناً دور قوات السجون في توفير الجوانب الإنسانية منوهاً الي استمرار مبادرة اطلاق سجناء الحق العام على مستوى ولايات السودان .

من جانبه اكد الأستاذ محمد عبد الرحمن حسن والى ولاية كسلا المكلف أهمية ارساء فضيلة العفو والتسامح بين افراد المجتمع معززا مساعي إطلاق سراح نزلاء الحق الخاص بعد الجلوس مع ذويهم مشيرا الي ان عقوبة السجن هدفها الإصلاح والتهذيب.

وفى سياق متصل اشار مولانا عبد المنعم إسماعيل رئيس الجهاز القضائي بولاية القضارف ان إطلاق سراح نزلاء الحق العام من السجن فرصة طيبة للنزلاء للعودة الجادة للطريق. وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة الي تكفل وزير الداخلية المكلف بحفر بئر بمدينة البر والإصلاح فورا لتوفير مياه الشرب.

المكتب الصحفي لشرطة السودان