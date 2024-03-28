أبهرت المذيعة السودانية المعروفة ريان الظاهر, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو قام المتابعين ومن شدة إنبهارهم بها بتركيبه في أغنية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الريان, كانت قد ظهرت في مقطع خلال تقديمه أحد البرامج على قناة العربية التي انضمت لها من فترة ليست بالطويلة. نجمة النيل الأزرق والتي فاجأت المتابعين بظهورها بدون حجاب أثارت اهتمام الجمهور الذي قام بتركيب المقطع مع الأغنية السودانية الشهيرة “ظبية المسالمة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الإعلام السوداني الريان الظاهر تبهر المتابعين بإطلالتها الجديدة على قناة العربية التي ظهرت من خلالها بدون حجاب والجمهور يصفها بظبية المسالمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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