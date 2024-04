الإعلان عن فائز بجائزة الـ1.3 مليار دولار

A man displays his Powerball lottery numbers after buying a ticket at a convenience store in Miami, Wednesday, Nov. 2, 2022. The jackpot amount climbed after no one matched all six numbers to win the jackpot. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

فاز شخص بولاية أوريغون الأميركية، الأحد، بثامن أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة، منهيا بذلك انتظارا دام أكثر من 3 أشهر لمعرفة سعيد الحظ، وفق أسويتد برس.

وقال القائمون على جائزة “باوربول” في بيان إن “تذكرة للاعب من ولاية أوريغون تطابقت مع جميع الأرقام الستة التي تم سحبها للفوز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 1.326 مليار دولار”.

وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 621 مليون دولار إذا اختار الفائز الحصول على المبلغ دفعة واحدة، بينما يبقى هناك خيار آخر هو تلقي دفعة أولية تليها 29 دفعة سنوية.

وتخضع الجائزة للضرائب الفيدرالية، وتفرض العديد من الولايات أيضا ضرائب عليها.

ومع زيادة قيمة الجوائز، يزداد الإقبال على شراء تذاكر اليانصيب، ويصبح من الصعب الحصول على الجائزة الكبرى. وكانت احتمالات الفوز في قرعة، الأحد، هي، 1 في 292.2 مليون.

و”باوربول “متاحة في 45 ولاية أميركية، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، وبورتوريكو، وجزر فيرجن.

وسلمت أكبر جائزة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، في نوفمبر 2022، وقد بلغت 2.04 مليار دولار. الحرة