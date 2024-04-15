بالفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يقع في حب الصحفية عائشة الماجدي ويطلب الزواج منها بإصرار شديد.. شاهد كيف ردت الصحفية الشهيرة على طلبه

نشرت الإعلامية والصحفية السودانية الشهيرة عائشة الماجدي, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي نشرته الصحفية الشهيرة, أحد أفراد الدعم السريع وهو يصرح بحبه لها ورغبته في الزواج منها.

وتمسك “الدعامي” بموقفه على الرغم من تأكيدات زميله له بأنها مرشحة للزواج من الناشط الشهير صلاح سندالة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أصر فرد الدعم السريع على الزواج من الصحفية التي اكتفت بالرد على حديثه بطريقة ساخرة, حيث كتبت على الفيديو الذي أرفقته (تطير عيشتي انا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)