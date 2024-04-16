كوش التعليمية .. ختام دورة أسس البرمجة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الشمالية – صورة

اختتمت يوم الاثنين بكلية تانوب الطبية بدنقلا فعاليات الدورة التدريبية في مجال أسس البرمجة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتي نظمتها رؤية السودان 2025 التنموية بالتعاون مع مؤسسة كوش التعليمية .

وشهد ختام الدورة مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية الدكتور عبد الرحمن علي خيري وأمين عام رؤية السودان 2025 التنموية ومدير كلية تانوب الطبية ومدير مؤسسة كوش التعليمية. وإستهدفت الدورة التدريبية التي إستمرت عدة أيام الاطفال دون سنة ال 18 عام.

وأكد مفوض مفوضية العون الانساني بالشمالية لدى مخاطبته ختام الدورة أهمية مثل هذه الدورات في تنمية قدرات ومهارات الأطفال خاصة في مجال البرمجة وتقنيات الذكاء الاصطناعي .

وأشار إلى أنه تم إختيار المطورين والمبرمجين من هذه الدورة والذين سيمثلون في المنافسات والمسابقات التي ستقام داخل وخارج السودان.

واضاف أن الفترة القادمة ستشهد إستضافة الولاية الشمالية لبطولتي الذكاء الاصطناعي والرياضيات الذهنية برعاية والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله بجانب السعي مع المجلس الاعلى للشباب والرياضة لقيام إتحاد الرياضيات الذهنية بالولاية الشمالية.

سونا