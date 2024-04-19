اكد العميد شرطة أمير إبراهيم عبد الصادق مدير شرطة مرور ولاية البحر الاحمر اهمية تطبيق النظم واللوائح المرورية لكافة مستخدمي الطريق حرصا علي تحقيق السلامة المرورية وللحد من الحوادث المرورية ، مشيدا بالدور الكبير لمنسوبى المرور بالولاية خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك من خلال الانتشار الواسع بالطرق الداخلية وعلى امتداد طرق المرور السريع بالولاية الأمر الذى انعكس ايجابا فى تحقيق السلامة لمستخدمي الطريق ومرور عيد خالى من الحوادث المرورية بجانب الجهود المتواصلة التى ظل يقدمها قسم العمليات بادارة المرور بالولاية و دورهم البارز فى تحقيق السلامة المرورية لكافة شركاء الطريق من خلال الحملات المرورية المشددة وفك الاختناقات والازدحام المروري بالطرق الرئيسية والتقاطعات ، مشيرا إلى أن هذه الحملات الخاصه بضبط المركبات المخالفة تأتي فى اطار العمل الراتب لتحقيق الضبط المروري وإنفاذا لأمر الطوارئ رقم (١٣) الصادر من والى ولاية البحر الاحمر. الرائد شرطة مهدى عبدالقادر ضابط الميدان أوضح في تصريح( للمكتب الصحفي للشرطة) ان الحملة تم تنفيذها بعدد من التقاطعات الرئيسية بمدينة بورتسودان اسفرت عن ضبط عدد(٧٥) مخالفة مرورية منها عدد (٣٥ ) موتر و (١٠) ركشة مخالفة ترخيص بجانب عدد (٣٠) مخالفة تظليل يذكر ان الحملة جاءت بإشراف مدير العمليات بادارة مرور ولاية البحر الاحمر . المكتب الصحفي للشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر حملات مرورية مكثفة تستهدف المركبات المخالفة للنظم واللوائح المرورية تنظمها شرطة مرور ولاية البحر الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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