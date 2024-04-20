شاهد بالصورة.. زواج الفنانة الشهيرة مروة الدولية من ضابط شاب يقيم بالقاهرة يشعل مواقع التواصل السودانية

أشعلت الفنانة السودانية الشهيرة مروة الدولية, مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد أن فاجأت جمهورها ومتابعيها بخبر عقد قرانها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الدولية, كانت قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقد قرانها. ونشرت المطربة الضجة صورة لها رفقة زوجها وكتبت: (الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات..تم عقد قراني اليوم بتاريخ 19/4/2024 لمن اختاره قلبي وارتضيت دينه وخلقه وقلبه. وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين من مقربون من المطربة فإن العريس ضابط شاب من أبناء مدينة بورتسودان ويقيم في العاصمة المصرية القاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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