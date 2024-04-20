تصدر خبر عقد قران الفنانة السودانية الضجة مروة الدولية, يوم الجمعة من ضابط شاب قائمة أهم الأحداث على السوشيال ميديا بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اهتم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الدولية للدرجة التي جعلوا منه “الترند” الأول. وتداول الجمهور صور رومانسية للفنانة مع زوجها الضابط أحمد عصام الدين, حيث ظهرت في إحدى اللقطات وهي تضع رأسها على صدره في لقطة رومانسية. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد جاءت معظم التعليقات مباركة للدولية وزوجها مع دعوات بالسعادة في حياتهما الزوجية. ولم تخلو التعليقات من سخرية فئة من المتابعين, حيث كتب أحدهم: (دي اسمها لمن القطر يفوتك وتشتري القطر بقروشك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الفنانة مروة الدولية تكتسح “الترند” بلقطات رومانسية مع زوجها الضابط الشاب وساخرون: (دي اسمها لمن القطر يفوتك وتشتري القطر بقروشك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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