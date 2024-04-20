نشر مواطن سوداني مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان. وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد بشر المواطن الشاب سكان مدينة أم درمان بعودة الحياة إلى طبيعتها بحي أب روف العريق بأم درمان. كما أعلن عن افتتاح مسجد جديد بالحي وتحديداً بسوق الشجرة, حيث أقيمت فيه صلاة الجمعة والتي حضرها المئات من المواطنين من سكان الحي وما جاوره. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بشريات عودة الحياة لطبيعتها في أم درمان.. افتتاح مسجد جديد بأحد أحياء أم در العريقة والمئات من المواطنين يصلون فيه صلاة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.