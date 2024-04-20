تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من التداول والمشاركة على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاب سوداني وهو يحتفل بزواجه من عروسته يابانية الجنسية. العريس ظهر بالزي القومي السوداني “الجلابية والعمة” بينما ظهرت العروس بالزفاف التقليدي وشاركت عريسها الرقصات السودانية على أنغام أغنية (الليلة بالليل). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين اقتحم المقطع بعدد من التعليقات التي جاءت معظمها من الجنس اللطيف, حيث كتبت إحداهن: (حصلونا يا جماعة تم نهب ثرواتنا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. زواج شاب “سوداني” من “حسناء “يابانية” يشعل مواقع التواصل.. العروس تشارك عريسها الرقصات السودانية والجنس اللطيف يعلق: (حصلونا يا جماعة تم نهب ثرواتنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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