شاهد بالصورة.. المذيعة السودانية الحسناء فاطمة كباشي تلفت أنظار المتابعين وتخطف الأضواء بإطلالة مثيرة بــ”البنطلون” المحذق

نشرت صفحات مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للمذيعة السودانية المعروفة فاطمة كباشي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خطفت المذيعة الحسناء الأضواء بإطلالة مثيرة حظيت بتفاعل كبير. وظهرت فاطمة كباشي, خلال الإطلالة المثيرة ببنطلون “جينز” ضيق ومحذق وسط تعليقات متباينة من المتابعين ما بين متغزلة ومنتقدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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