عادت حسناء السوشيال ميديا السودانية أمنية شهلي, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت نجمة السوشيال ميديا الملقبة باسم “منوية” مقاطع عبر “استوري” صفحتها الرسمية على فيسبوك. https://www.facebook.com/reel/390474710473950 وظهرت أمنية بإطلالة مبهرة وهي تستعرض أناقتها على أنغام أغنية الفنانة هدى عربي الجديدة (البان المال). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية أمنية شهلي تعود للظهور بإطلالة مبهرة وتستعرض أناقتها على أنغام أغنية هدى عربي الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.