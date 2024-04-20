زواج - أرشيفية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو تم تصويره من حفل زفاف سوداني نال اعجاب المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول عريس سوداني وهو يغني لعروسته بصوت جميل وسط تجاوب الحاضرين. الفيديو الذي نال اعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي صاحبته مئات التعليقات المشيدة خصوصاً من الجنس اللطيف, الذي كتب معلقاً (أوعدنا يارب والعريس الحنين رزق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يغني لعروسته في ليلة زفافهما بصوت جميل والجنس اللطيف يعلق: (أوعدنا يارب والعريس الحنين رزق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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