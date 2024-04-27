قامت قوة المرور السريع بقطاع دروديب وبالتعاون مع أهالي المنطقة بترقيع الحفرة الكبيرة على الطريق الرئيسي بمنطقة قدماي اختصاص قطاع دروديب والتي كانت تشكل كارثة ومهدداً للسلامة المرورية باعتبارها سبباً مباشراً في كثير من الحوادث المرورية بالمنطقة وقد ووجدت هذه المبادرة إستحساناً ورضىً من عابري الطريق وسائقي البصات والشاحنات . المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر قوة المرور السريع بقطاع دورديب بالتعاون مع أهالي المنطقة ترقع الحفرة بالطريق الرئيسي والتي تعتبر مهدداً للسلامة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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