عاد التيكتوبر السوداني الشهير أبو أحمد لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك على خلفية ظهوره في “لايف” على تطبيق “تيك توك”.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الناشط أبو أحمد, في بث مباشر مع شقيقتين من سوريا.
https://www.facebook.com/reel/191966744011152
وأشترط التيكتوبر السوداني على الحسناء وشقيقتها التعرف عليهن من أجل لعب جولة على “تيك توك” مؤكداً أنه لا يخوض جولات مع نساء متزوجات.
وبعد تأكيد الفتاتين على أنهن “سنقل” أبدى أبو أحمد, تحمسه لخوض الجولة وطلب خطبة قصيرة القامة قائلاً: (أنا عاوز القصارية).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجم “التيك توك” السوداني الشهير أبو أحمد يعود لإثارة الجدل بمقطع مع شقيقات سوريات فائقات الجمال ويطلب الزواج من إحداهن (أنا عاوز القصارية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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